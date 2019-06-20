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فيديو.. سعودى ينجح فى إطفاء حريق مجمع تجارى بأبها

الخميس، 20 يونيو 2019 09:47 ص
فيديو.. سعودى ينجح فى إطفاء حريق مجمع تجارى بأبها جانب من إطفاء الحريق
كتبت جينا وليم

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تمكن مواطن اليوم الخميس، من إنقاذ مجمع تجارى بمدينة أبها من اندلاع حريق فيه، حيث نشب الحريق فى الواجهة الأمامية للمجمع ليتمكن من إخماده سريعا.

وحسب صحيفة تواصل الإلكترونية، أظهر مقطع فيديو سرعة رد فعل المواطن محمد آل حاصي الألمعي، وهو ممسك بطفاية حريق ويقوم بإخماد الحريق الذى اندلع فى الواجهة الأمامية، ونجح فى إخماده قبل أن يمتد إلى أجزاء أخرى.

من جهته، قال محمد الألمعى، إنه لاحظ بداية الحريق فى الكاميرات الخارجية للمجمع وانتشاره فى الواجهة الأمامية، ليسرع على الفور لإخراج جميع الموظفات من المجمع ونجح في إخماد الحريق قبل أن تتسرب ألسنة اللهب داخل المجمع، قبل أن يتم التواصل مع الدفاع المدنى الذى حضر فور تلقى البلاغ بالحادث.

 


حريق

مركز تجارى

ابها

السعودية

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