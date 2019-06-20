فيديو.. العثور على جثة شاب فُقد منذ 6 أيام فى الدوادمى بالسعودية

كتب محمد تهامى زكى

تمكنت فرق بحث تطوعية من العثور على جـثة شاب مفقود منذ ستة أيام، كان أهله قد أبلغوا عن فقدانه بمركز داحس التابع لمحافظة الدوادمى بالمملكة العربية السعودية.

ووفقا لصحيفة "تواصل" السعودية، ذكر فى البلاغ أن الشاب تغيب بعد أن ركن سيارته بجوار إحدى المزارع قبل 6 أيام، وتمكنت الفرق البحثية بعد جهود مضنية من العثور على جثة الشاب فى المنطقة التى حُددت للبحث عنه بعد الاشتباه فى تواجده فيها.

واستخدمت الفرق الطوعية الطائرات الشراعية والسيارات بجانب المجموعات الراجلة فى البحث عن المفقود .

وتلقت جمعية "غوث" بلاغاً شكلت على إثره فوراً فرق بحث شارك فيها عدد من المتطوعين بجانب فرق بحث أخرى تابعة لجمعية "عون" سارعت للبحث عن المفقود.