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فنزويلا تأمل بمساعدة روسيا فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على كراكاس

الخميس، 20 يونيو 2019 07:04 ص
فنزويلا تأمل بمساعدة روسيا فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على كراكاس الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
أ ش أ

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صرح الأمين العام لمجلس الدفاع الوطنى الفنزويلى باسكوالينو أنخوليلو فرنانديز، اليوم الأربعاء، بأن فنزويلا تأمل بمساعدة روسيا فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على بلدان أمريكا اللاتينية وتريد الكشف عن أسبابها.
وقال فرنانديز، على هامش اجتماع الأمن الدولي في أوفا:"خلال هذا المؤتمر، كان شرف عظيم لنا أن نلتقي مع (سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي) باتروشيف .. الآن نأمل أن تساعد روسيا في مواجهة المقاطعة والعقوبات والأعمال المضاضة التي نواجهها ، ومن المهم للغاية التعامل مع أسباب هذه العقبات والمشاكل والعقوبات المفروضة "، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وأضاف :"هناك العديد من الدول التي تتحدث، ونسألهم لماذا لم تناقش أسباب الأزمة المستمرة، ولماذا تستخدم هذه التدابير ضد فنزويلا ويعاني الناس من سياسة العقوبات الخانقة " ، وقال فرنانديز: "هذه الدول تأتي ببساطة إلى هنا وتتحدث في الاجتماع ، دون التفكير في أسباب كل هذه المشاكل".
يذكر أن الأمين العام لمجلس الدفاع الوطني الفنزويلي التقى مع باتروشيف، على هامش الاجتماع الدولي السنوي للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية في مدينة أوفا [ عاصمة جمهورية بشكورتوستان]، الذي يعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو الجاري.


فنزويلا

مجلس الدفاع الوطنى الفنزويلى

باسكوالينو أنخوليلو فرنانديز

روسيا

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