فريق طبى بمستشفى المنصورة ينجح فى استخراج دبوس من رئة مريض

الدقهلية شريف الديب

نجح فريق طبى بمستشفى المنصورة الدولى، وأطباء جراحة القلب باستخراج دبوس معدنى حاد من الرئة اليسرى لمريض يبلغ من العمر 44 عام.

وكانت المستشفى، استقبلت مريض بلع دبوس عن طريق الخطأ، واستقر بالرئة اليسرى، وفور وصول المريض إلى المستشفى قام الفريق الطبى بالتدخل الفورى لإنقاذ حياة المريض، والتدخل بمنظار الشعب الهوائية إلى داخل الرئة اليسرى واستخراج الدبوس، وذلك بعد عمل الأشعة المقطعية والعادية المطلوبة للمريض لتحديد مكان الدبوس.

وأوضح الفريق الطبى المعالج أن صعوبة هذة الحالة جاءت من وصول الدبوس إلى الشعب الطرفية للرئة اليسري، مما جعل الأمر يمثل خطورة كبيرة على المريض وصعوبة فى الوصول اليه