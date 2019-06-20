فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية لأطباء بنى سويف برئاسة الدكتور ياسر عويس عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى ابتداء من اليوم الخميس 20 يونيه وحتى الثلاثين من نهاية الشهر،وذلك على منصب النقيب وعضوين فوق السن وعضوين تحت السن.

وأوضحت اللجنة فى بيان لها،أن شروط الترشح تشمل أسم المرشح رباعى،وأسم الشهرة،ورقم العضوية ومدة القيد بالجدول العام،والمستوى النقابي الذى يطلب الترشح له،وما يفيد سداد اشتراك النقابة عام 2018 ، وما يفيد القيد بجدول النقابة الفرعية .

وأشار البيان إلى فتح باب الطعون ابتداء من 10 يوليو وحتى الرابع عشر من نفس الشهر،وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين فى الرابع والعشرين يوليو، وفتح باب التنازلات من الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين يوليو،وإعلان القوائم النهائية فى العاشر من أغسطس وتبدأ بعدها فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين على أن تجرى الانتخابات فى الحادى عشر من أكتوبر 2019.