فتح أبواب ستاد القاهرة من 1 مساء وغلقها 6.30 وعدم السماح بالدخول بعد ذلك

كتب محمود عبد الراضي

تقرر فتح أبواب ستاد القاهرة للجماهير في إفتتاح بطولة الأمم الأفريقية غداً الجمعة، من الساعة 1 مساءً يوم المباراة، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة 6,30 مساءً ، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد.

ووضعت أجهزة الأمن خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير والإنضباط الكامل بالطرق المؤدية للإستاد وصولاً للمدرجات، وذلك بمناسبة إقامة فعاليات إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبى "مصر - زيمبابوى" غداً الجمعة بإستاد القاهرة الدولي.