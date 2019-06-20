فتاة البدرشين حاولت الانتحار منذ 6 أشهر ودفعتها أزمة نفسية لشنق نفسها

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، فى حادث انتحار فتاة داخل مسكنها بشنق نفسها، أنها حاولت الانتحار سابقا منذ 6 أشهر، بسبب إصابتها بأزمة نفسية، إلا أن أفراد أسرتها تمكنوا حينها من إنقاذها.

ورجح والد الفتاة، أن يكون الأزمة النفسية التى لحقت بإبنته، الدافع وراء انتحارها، مضيفا أنه حاول إنقاذها بنقلها إلى مستشفى البدرشين، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة.

وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، وأقوال والد الفتاة، أنه اكتشف غيابها، فطرق عليها باب غرفتها المغلق، إلا أنها لم تستجب، مما دفعه لكسر الباب، وعثر عليها، معلقة من رقبتها بشباك غرفة نومها.

تلقى العميد خالد فهمى، مأمور مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد انتحار فتاة داخل مسكنها، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وبإجراء التحريات تبين، للرائد أحمد عكاشة، رئيس مباحث البدرشين، وبإشراف العقيد على عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، انتحرت بشنق نفسها، بسبب إصابتها بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.