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غضب عربى..الإخوانى ناصر الدويلة يدعو الحوثى لقصف أبها السعودية بسبب شاكيرا

الخميس، 20 يونيو 2019 04:21 م
غضب عربى..الإخوانى ناصر الدويلة يدعو الحوثى لقصف أبها السعودية بسبب شاكيرا ناصر الدويلة القيادى فى تنظيم الإخوان المسلمين
كتب وكالات

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دعا القيادى فى تنظيم الإخوان المسلمين المصنف على قوائم الإرهاب، ناصر الدويلة، جماعة الحوثى فى اليمن لقصف محافظة أبها السعودية، الأمر الذى أثارت تصريحاته جدلا واسعا.
 
ودعا القيادى فى تنظيم الإخوان ناصر الدويلة على حسابه على تويتر،  جماعة الحوثى إلى قصف محافظة أبها السعودية، ووضع له الاحداثيات مبررا بأن ذلك ردا على ما وصفها بحفلات الرقص "الخليع" بزعم وجود حفلة لشاكيرا فى محافظة أبها السعودية يوم 12 يوليو المقبل.
 
وأثارت تصريحات الدويلة غضبا خليجا واسعا، حيث ندد سياسيون وناشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بتصريحات القيادى الإخوانى التى حملت إساءة وتحريض على القتل والإرهاب واستهداف السعودية بمبررات كاذبة.
 
وقال نشطاء سعوديون، “إن الإخوانى ناصر الدويلة، يرسل إحداثيات للعدو الحوثى ويدعوه لقصف السعودية وينشر إشاعة وجود شاكيرا وهو كاذب”.. متساءلين “هل ترضى الحكومة الكويتية بوجود  دون أى توقيف أو معاقبة”.
 
دعا القيادى فى تنظيم الإخوان المسلمين المصنف على قوائم الإرهاب، جماعة الحوثى فى اليمن لقصف مطار أبها السعودى، الأمر الذى أثارت تصريحاته جدلا واسعا فى الخليج.
ناصر الدويلة
تويتة ناصر الدويلة ضد السعودية
 
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ردود الفعل الغاضبة
 
rrrrrr
جانب من ردود الفعل الغاضبة
 
ffff
ردود الفعل الغاضبة
 

 


ناصر الدويلة يدعو للارهاب

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