غدا.. ملف خاص عن كأس الأمم الأفريقية على صفحات اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "الليلة.. مصر تحتضن البطولة الأفريقية رقم 32"، وفيه: "متجمعين.. والحلم كبير لو 100 حاجة فرقتنا.. الكورة جمعتنا".. منتخب الفراعنة يقص شريط أمم أفريقيا بحضور الرئيس السيسى.. حكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا.. وتكنولوجيا عالمية فى استاد القاهرة.

وداخل العدد



ـ الرئيس يعود للقاهرة بعد جولة أوروبية ناجحة.. السيسى لرئيسى «الشيوخ والنواب الرومانى»: الإرهاب يهدد استقرار كل دول العالم



ـ المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة الفيزياء «لغات 10 »

ـ «الخارجية » توجه صفعة قاسية للإخوانى أردوغان



ـ الـ «كاف ».. و «الكأس السمراء».. براءة اختراع على شط النيل الأفريقى





ـ 62 عاماً من 3 دول إلى 24 منتخباً بكأس الأمم الأفريقية

