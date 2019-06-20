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عواصف عنيفة تؤثر على حركة المترو والقطارات فى تولوز جنوب غربى فرنسا

الخميس، 20 يونيو 2019 12:36 م
عواصف عنيفة تؤثر على حركة المترو والقطارات فى تولوز جنوب غربى فرنسا عواصف ـ صورة أرشيفية
تولوز (أ ش أ)

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توقفت حركة مترو الأنفاق والقطارات فى مدينة (تولوز) الواقعة في جنوب غرب فرنسا، بالقرب من الحدود الإسبانية على ضفاف نهر (جارون) وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد.


وذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم الخميس، أن عواصف عنيفة ضربت مدينة (تولوز) الفرنسية ليلا


وكان وزير الزراعة الفرنسي ديدييه جيوم قد أعلن -فى وقت سابق- أن بلاده ستعلن حالة كارثة طبيعية بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة والعواصف فى إفساد المحاصيل فى جنوب شرقى البلاد.


يذكر أن المنطقة المتضررة، منطقة (أوفرن رون آلبس) تعتبر من أكثر المدن إنتاجا للغذاء فى فرنسا ومعروفة باسم (بستان فرنسا).


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