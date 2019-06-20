علاج جرثومة المعدة بطرق طبيعية منها العسل

كتبت فاطمة خليل

جرثومة المعدة أو بكتيريا "هيليكوباكتر بيلوري" هي البكتيريا التي تصيب بطانة المعدة، وهذه البكتيريا يمكن أن تسبب أمراض القرحة الهضمية وقرحة الاثني عشر، ويمكن علاج جرثومة المعدة بطرق طبيعية، وعلى الرغم من أن العلاجات الطبيعية لا تقضى على البكتيريا إلا أنها تساعد في تخفيض البكتيريا إلى مستويات منخفضة، فى هذا التقرير نتعرف على علاج جرثومة المعدة بطرق طبيعية، وفقاً لموقع Medical news today.



ما علاج جرثومة المعدة

يمكن أن يؤدي الالتهاب المعدي الناجم عن جرثومة المعدة إلى التهاب المعدة والقرح وحتى سرطان المعدة، إذا لم يتم علاجه وتتطلب العدوى بالبكتيريا الحلزونية عادة علاجًا بالمضادات الحيوية، ولكن يمكن أن تسبب المضادات الحيوية آثارًا جانبية، لذا قد يكون استخدام العلاجات الطبيعية مفيدًا في منع هذه الآثار الجانبية وحماية المعدة ومساعدة الجسم على مكافحة العدوى بشكل أفضل وتعزيز الصحة بشكل عام.

ونظرًا لأنه من غير المحتمل أن تقضي العلاجات الطبيعية على جرثومة المعدة تمامًا، فقد يختار الأشخاص استخدامها بجانب العلاج التقليدي.



جرثومة المعدة

علاج جرثومة المعدة بطرق طبيعية



العسل

يُعرف العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا، وأظهرت إحدى الدراسات أن عسل مانوكا يقمع نمو بكتيريا "هيليكوباكتر بيلوري" في خلايا المعدة، وقد أظهرت دراسات أخرى أن العسل يحتوي على مضادات أخرى للبكتيريا المسببة لجرثومة المعدة.



علاج جرثومة المعدة بالعسل

الألوفيرا أو الصبار



الصبار علاج عشبي يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك: الإمساك، إزالة السموم، صحة الجهاز الهضمي، التئام الجروح.

وفي إحدى الدراسات، كان الهلام داخل أوراق نبات الصبار فعالًا في تثبيط ومنع نمو سلالات جرثومة المعدة وقتلها، والألوفيرا يمكن أن تكون فعالة ضد العدوى بالبكتيريا الحلزونية عند استخدامها مع المضادات الحيوية.

البروكلى



السلفوروفان، مركب موجود بكثرة في براعم البروكلي ، يقتل بكتيريا جرثومة المعدة، وأظهرت الدراسات التي أجريت في كل من أنابيب الاختبار وعلى الحيوانات والبشر الآثار الإيجابية للسلفورافان ضد هذه البكتيريا.

الحليب



أظهر اللاكتوفيرين، وهو بروتين سكري موجود في كل من حليب الأبقار ، نشاطًا مثبطًا ضد البكتيريا البلورية، كما أنه يمنع نموها، والميلانويدين هو مركب يتكون من تفاعل كيميائي بين سكر اللاكتوز وبروتين يسمى الكازين في الحليب ومنتجات الألبان.



علاج جرثومة المعدة بالشاى الاخضر

الشاي الأخضر



الشاي الأخضر هو أكثر المشروبات الصحية، حيث أنه يحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة والمواد الغذائية، وفي دراسة على الحيوانات، قلل الشاي الأخضر عدد البكتيريا ودرجة التهاب الفئران المصابة بهذه البكتيريا.