عالم بريطانى: الإنسان الحالى يمكنه أن يعيش حتى 1000 عام

رسالة موسكو: إنجى مجدى

أكد عالم بريطانى أن الإنسان يمكنه أن يعيش حتى 1000 عام، مؤكدا أن ذلك الشخص موجودا بيننا حاليا، ومشيرا إلى أن الأبحاث جارية لإنتاج أدوية توقف تقدم الإنسان فى العمر وتجعله يعيش مرات متكررة.

وردا على سؤال "اليوم السابع" بشأن نظريته الخاصة بإطالة أمد حياة الفرد، أوضح العالم البريطانى، أودرى دى جراى، أخصائى أمراض الشيخوخة ورئيس ومؤسس مؤسسة "سينس" للأبحاث، خلال المنتدى الثالث للابتكارات الاجتماعية، الذى تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، أن مؤسسته تعمل على إطالة العمر بشكل كبير من خلال تطوير بعض العلاجات التى توقف الشيخوخة.

ويعتقد دى جراى، الذى يتولى مناصب أستشارية فى عدة ممؤسسات بحثية خاصة بالصحة، أن الشخص الأول الذى سيعيش حتى 1000 عام هو على قيد الحياة اليوم، فى إشارة إلى عملهم الجدى على تطوير أنواع متعددة من الأدوية فى هذا الصدد .

ويقوم العلاج الذى يجرى عليه الأبحاث حاليا على إبقاء الخلايا عند نفس العمر التى بدا الشخص يتناول فيه العلاج، فعلى سبيل المثال أذا بدأ الشخص العلاج عند 70 عاما فسوف يتوقف تقدم عمر خلايا الجسم عند الـ70 دون مزيد من الشيخوخة.