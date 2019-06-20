عاطل يعترف بتخصصه فى تجارة الحشيش ويرشد عن هوية مصدره بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، أنه كان يستعد لترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه بمنطقة المنيب، إلا أنه تم ضبطه وبحوزته كيسين يحتويان على المخدر.

وأضاف المتهم الشهير بـ"ريشة"، أنه تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش، وأرشد عن هوية عاطل، يحصل منه على المخدر، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات للنقيب يوسف طارق، معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد اتجار عاطل شهرته "ريشة"، بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم، ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كيسين يحتويان على مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.