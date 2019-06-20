طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبى: "امتحان التفسير أسهل من اللى فات"

كتب لؤى على

أبدى طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، رضاهم عن مستوى امتحان مادة التفسير، والتى امتحنها الطلاب اليوم الخميس، وأكد الطلاب أن مستوى الامتحان مقارنة بالامتحانات السابقة يعتبر سهلا.

وأضاف عدد من الطلاب أن أكثر الامتحانات صعوبة حتى الآن للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية هى الفرنساوى والتاريخ والنحو، مطالبين واضعى الامتحانات بمراعاة مستقبل الطلاب، وأن يكون موافق للمعايير الامتحانية وهى تخصيص جزيئات بسيطة من الامتحان للطالب المتفوق.