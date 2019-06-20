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طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبى: "امتحان التفسير أسهل من اللى فات"

الخميس، 20 يونيو 2019 11:21 ص
طلاب الثانوية الأزهرية القسم الأدبى: "امتحان التفسير أسهل من اللى فات" امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على

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أبدى طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، رضاهم عن مستوى امتحان مادة التفسير، والتى امتحنها الطلاب اليوم الخميس، وأكد الطلاب أن مستوى الامتحان مقارنة بالامتحانات السابقة يعتبر سهلا.
 
وأضاف عدد من الطلاب أن أكثر الامتحانات صعوبة حتى الآن للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية هى الفرنساوى والتاريخ والنحو، مطالبين واضعى الامتحانات بمراعاة مستقبل الطلاب، وأن يكون موافق للمعايير الامتحانية وهى تخصيص جزيئات بسيطة من الامتحان للطالب المتفوق. 

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.

 

 

 


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