طقس أمم إفريقيا.. اعرف توقعات حالة الطقس بأول أيام البطولة ودرجات الحرارة

كتب محمود راغب

تنطلق غدا الجمعة بطولة الأمم الإفريقية وهو ما سيتزامن مع بدء فصل الصيف جغرافيا ، ولذلك وجهت هيئة الأرصاد المشجعين توخى الحذر خلال التوجه للاستادات التى تقام عليها البطولة فى ظل توقعاتها بطقس حار على العاصمة.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الجمعة موعد افتتاح البطولة الأفريقية ، حتى يأخذ المشجعين والمواطنين حذرهم قبل التوجه للاستاد ، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية والتى جاءت كما يلى :

1- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية

2- الطقس سيكون حار على الوجه البحرى والقاهرة

3- الطقس سيكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

5- الرياح معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة

6- تنشط الرياح على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك

7- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة

8- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة

9- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 29 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجات

12- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 46 درجة والصغرى 32 درجة