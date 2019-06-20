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ضبط 7 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين بالمحلة

الخميس، 20 يونيو 2019 10:59 م
ضبط 7 متهمين بحوزتهم حشيش وهيروين بالمحلة حملة أمنية - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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تمكن ضباط مباحث قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، من ضبط7 متهمين وبحوزتهم حشيش وهيروين وأسلحة نارية بقصد الإتجار.

تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين "محمد.س" وبحوزته 12 قطعة حشيش فى المحضر رقم 8390 جنايات القسم، وضبط "محمد.أ" 24 سنة وبحوزته 34 تذكرة هيروين فى المحضر رقم 7994 جنايات قسم ثان المحلة وضبط "أ.ع" 27 سنة وبحوزته 4 تذاكر هيروين فى المحضر رقم 7988 جنايات القسم، كما تم ضبط المتهم "ياسر.م" وبحوزته فرد خرطوش و"محمد.م"وبحوزته فرد خرطوش وطلقه فى المحضر رقم 873 جنايات القسم.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "محمد. س" وبحوزته 11 تذكرة  هيروين ومطواة فى المحضر رقم 7935 جنايات قسم ثان المحلة والمتهم "أحمد.ع" 31 سنة عاطل وبحوزته 14 قطعه حشيش فى المحضر رقم 8176 جنايات القسم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين.

 

 

 
 

 

 


مدير امن الغربيه

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المحله

قسم ثان المحله

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