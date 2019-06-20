ضبط 7 أطنان أسلاك وزاوية معدنية لأبراج الضغط العالى مسروقة بأسوان

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

وجهت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة مشكلة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان ومباحث الإدارة العامة لشرطة الكهرباء استهدفت مخازن الخردة بدوائر عدد من المراكز والأقسام فى أسوان.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 أشخاص، وبحوزتهم كمية من الزوايا الحديدية، والأسلاك النحاسية الخاصة بأبراج أعمدة الضغط العالى، ومقص حديدى، وميزان، و2 أسطوانة أكسجين، ولمبة تقطيع، وسيارة نقل، وقطع من قضبان السكك الحديديةن وزنت جميعاً قرابة 7 طن.

وبمواجهة المتهمين أقروا بشراء المضبوطات من أربعة أشخاص أحدهم محبوس على ذمة قضية سرقة مهمات بمركز شرطة نصر النوبة"، وأمكن ضبط المتهمين ، وعثر بحوزتهم على 2 فرد محلى وطلقتين من ذات العيار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.