ضبط 593 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت حملة مرورية بأسوان، اليوم الخميس، من ضبط 593 مخالفة مرورية متنوعة ضمن الحملات اليومية لإدارة مرور أسوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط ( 6 ) توك توك بدون تراخيص، وتحرير ( 137 ) مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في ( 74 ) مخالفة، وتحرير ( 100 ) مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص عدد ( 79 ) حالة عدم قبول التصالح، وتحرير ( 195 ) مخالفة متنوعة.

وفى سياق متصل، وخلال مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط ( 2 ) حالة إيجابية لتعاطي مخدر "أفيون – اقراص مخدرة".