ضبط 5 طن دقيق بلدى داخل مصنع للأعلاف الحيوانية بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط 5 طن دقيق بلدى مدعم داخل مصنع للأعلاف الحيوانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المصنع ونقل الدقيق المضبوط إلى مطحن فاقوس لإستخدامة فى إنتاج الخبز المدعم للمواطنين .

شن المكتب الفنى لمديرية تموين الشرقية، بحملة تموينية مفاجئة برئاسة السيد بلاسى مدير المكتب على مركز فاقوس، أسفرت عن ضبط 100 شيكارة دقيق بلدى بإجمالي وزن 5 طن داخل مصنع لتصنيع الأعلاف الحيوانية وتم تحرير المحضر رقم 16592 جنح مركز فاقوس ضد " ا. ا .م " المدير المسئول للمصنع الكائن بالسماعنة بعزبة المحجوبية بمركز فاقوس .

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية التموين باستمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمصانع وكافة الأنشطة التجارية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء ومكافحة الغش التجارى وضبط المخالفين وتطبيق القانون دون محاباة لأحد حفاظاً على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.