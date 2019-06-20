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ضبط 1062مخالفة مرورية متنوعة بالطرق العامة بالقليوبية

الخميس، 20 يونيو 2019 12:17 م
ضبط 1062مخالفة مرورية متنوعة بالطرق العامة بالقليوبية حمله مروريه -ارشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1062 مخالفة مرورية.
 
كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير  1062 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 144 مخالفة إنتظار خاطئ، و131 حالة تصالح فورى، وسحب 10 دراجة نارية وحجز 25 دراجة ،وتحصيل مبلغ 13000جنيه.
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب  15 رخصة، و11 حالات تصالح وتحصيل 2800جنيه غرامة.
 

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