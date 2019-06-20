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ضبط 1035 قضية تموينية فى حملات رقابية على الأسواق خلال 24 ساعة

الخميس، 20 يونيو 2019 11:27 ص
ضبط 1035 قضية تموينية فى حملات رقابية على الأسواق خلال 24 ساعة العاب نارية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ محمد أبو عوض

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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات مكبرة لاستهداف الخارجين عن القانون ومراقبة الأسواق وضبط المخالفات.
 
وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق، عن ضبط 1035 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ".
 
 

شرطة التموين

مخالفات تموينية

الاسواق

ضبط الاسواق

سلع فاسدة

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