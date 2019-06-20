سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 12:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط وإحضار متهمين اشتركا مع آخر فى الاتجار بالعملة بقيمة 9 ملايين جنيه ونصف مليون دولار

الخميس، 20 يونيو 2019 12:19 م
ضبط وإحضار متهمين اشتركا مع آخر فى الاتجار بالعملة بقيمة 9 ملايين جنيه ونصف مليون دولار تجارة العملة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة الأموال العامة، بضبط وإحضار متهمين اشتركا مع متهم آخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبالمخالفة لقانون البنك المركزى. 
 
وكشفت التحريات الأمنية بأن المتهمين اشتركوا بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، و أن حجم تعاملات المتهمين تجاوزت ملايين الجنيهات، والتى حددتها التقارير بقيمة ( 500.000  خمسمائة ألف دولار أمريكى -  9,000,000   جنيه خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018، وأنه تم الاستيلاء عليها عن طريق اتجارهم في العملة بطرق غير مشروعة .
 
وأوضحت التحريات أن عملية الإتجار تمت من خلال قيام الأول بشراء العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل أو من عملائه، وإيداعها فى حساب الثانى والثالث ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
 
 

التحقيق مع متهم

الاموال العامة تحقق

الاتجار في العملة

الاتجار الاجنبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

BBC: محمد صلاح وماني نجوم تستحق المتابعة فى امم افريقيا

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

تقرير ماعت عن انتهاكات أردوغان: يضرب بعرض الحائط جميع الالتزامات الدولية

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

صور.. رئيس الكاف يعلن استخدام تقنية VAR بدءا من ربع نهائى امم افريقيا 2019

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

دار الإفتاء فى فيديو موشن جرافيك جديد: السائح مستأمن يحرم الاعتداء عليه

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

بوابة أبشر السعودية تفتح حجز موعد الأحوال المدنية للمواطنين والمقيمين

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

وفد الشباب الإفريقى يشيد بمجهودات الرئيس السيسى فى دعم الأشقاء الأفارقة

BBC ترشح مصر والسنغال وغانا للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

BBC ترشح مصر والسنغال وغانا للفوز بكأس أمم أفريقيا 2019

صور وفيديو.. سكران يقود دبابة ويسبب الهلع فى شوارع بولندا والشرطة توقفه

صور وفيديو.. سكران يقود دبابة ويسبب الهلع فى شوارع بولندا والشرطة توقفه

"التنظيم والإدارة": تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

"التنظيم والإدارة": تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

بعد شائعة وفاة خطاط مصحف المدينة.. تعرف على أهم معلومات عن السورى عثمان طه

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

مقابل بناء مسجد وإطلاق 10 سجناء غارمين.. سعودى يعفو عن قاتل شقيقه فى جدة

السجون تفرج عن 504 سجناء بعفو رئاسي وشرطي.. اعرف التفاصيل

السجون تفرج عن 504 سجناء بعفو رئاسي وشرطي.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة