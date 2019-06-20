ضبط وإحضار متهمين اشتركا مع آخر فى الاتجار بالعملة بقيمة 9 ملايين جنيه ونصف مليون دولار

كتبت أمنية الموجي

أمرت نيابة الأموال العامة، بضبط وإحضار متهمين اشتركا مع متهم آخر بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبالمخالفة لقانون البنك المركزى.

وكشفت التحريات الأمنية بأن المتهمين اشتركوا بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، و أن حجم تعاملات المتهمين تجاوزت ملايين الجنيهات، والتى حددتها التقارير بقيمة ( 500.000 خمسمائة ألف دولار أمريكى - 9,000,000 جنيه خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2018، وأنه تم الاستيلاء عليها عن طريق اتجارهم في العملة بطرق غير مشروعة .

وأوضحت التحريات أن عملية الإتجار تمت من خلال قيام الأول بشراء العملات الأجنبية من المترددين عليه بالمحل أو من عملائه، وإيداعها فى حساب الثانى والثالث ليقوما بسحبها وإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بحساب الأول بأحد البنوك بشرم الشيخ بأسعار السوق السوداء، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.