ضبط صراف بالضرائب العقارية بتهمة التلاعب فى إيصالات مالية بالإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسماعيلية القبض على صراف بالضرائب العقارية بتهمة التلاعب فى إيصالات تحصيل الضريبة من المواطنين وتحصيل قيمة أكبر من المثبته بالدفاتر والاستيلاء على فرق المبلغ لنفسه.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للعميد إيهاب مصطفى رئيس مباحث الأموال العامة مفادها قيام المتهم "محمد.ع.ص"40 عام محصل بمأمورية ضرائب ثالث الإسماعيلية مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بالتلاعب فى إيصالات تحصيل المبالغ المالية من المواطنين المتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية وذلك بإثبات مبالغ اعلى من القيمة المستحقة من المواطنين وإثبات المبالغ الحقيقة فى صور الإيصالات المرتدة للمصلحة والتربح من تلك المبالغ من فارق الإيصالات.

على الفور تم تشكيل لجنة لمراجعة تحصيل المتهم لمدة أسبوع حيث أثبتت اللجنة قيام المتهم بالتلاعب فى 5 إيصالات خلال هذه المدة واستولى على مبلغ 4270 جنيها من فارق الإيصالات بدون وجه حق.

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة من القبض على الصراف تم التحفظ على المتهم وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3671 لسنة 2019 جنح قسم ثان الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.