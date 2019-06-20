ضبط سائق بحوزته مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

يواصل ضابط مركز شرطة أطفيح، التحريات حول اتهام سائق بحيازة كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، تمهيدا لطرحها للبيع بالأسواق، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة أطفيح، إخطاراً يفيد ضبط مسئولى الوحدة المحلية بأطفيح، لقائد سيارة نقل، بحوزته حمولة من المواد الغذائية "شيبسى"، غير صالحة للاستهلاك الأدمى، استعدادا لطرحها للبيع بالأسواق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، وجارى إجراء التحريات للتوصل لمصدر حصوله على المضبوطات.