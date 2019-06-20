ضبط تشكيل عصابى للحفر والتنقيب عن الآثار فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

تمكن رجال مباحث كفر البطيخ بدمياط، بقيادة المقدم تامر ابويوسف مفتش مباحث كفر البطيخ، والرائد محمد ابراهيم سالم رئيس مباحث كفرالبطيخ، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الحفر والتنقيب عن الآثار بنطاق مركز كفر البطيخ وتحديدا بعزبة 6 داخل قطعة أرض زراعية.

وتبين من التحريات أن التشكيل يضم ن. ت. أ. 65 صاحب الارض مقيم بدمياط وسبق اتهامة فى قضايا اثار قبل ذلك، كما تم ضبط باقى أفراد التشكيل و أ. ك. م 26 عاما مقيم بالبصارطة أ. ح. ع 55 عاما مقيم بالبصارطة وأ. أ. أ 52 عاما ،و أ. م. ح. م مقيم بغيط النصاري،و ع. م. س 33 عاما و أ. م. أ مقيم ببورسعيد،و ع. ا. ا مقيم بشربين .

حيث تمكن رجال المباحث أثناء مداهمة الموقع ضبط بدل غطس ونظارات غطس وكمبروسر هواء وكمبروسر اكسچين ومعدات خاصة بالحفر و دراجتى بخاريتين، ووجد بالمكان قطع حجرية وطينية وحفرة عمقها 16 مترآ وقطرها متر ونصف، جارى تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.