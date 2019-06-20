ضبط تشكيل عصابى تخصص فى جرائم السرقة بالإكراه وقتل سائق توك توك

أسيوط هيثم البدري

تمكن ضباط مركز شرطة القوصية من ضبط شخصين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى جرائم السرقة بالإكراه.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد العثور علي مصاب بالطريق الفرعي بناحية قرية الأنصارـدائرة المركزوتم نقلة لمستشفي القوصية المركزي وبالفحص تبين أنه يدعي " أ ز أ " سائق توك توك ومقيم قرية القصير دائرة المركز.مصاب برش خرطوش بالظهر من الناحية اليمني فتحة دخول .تم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي ، وبسؤاله قرر أنه حال استقلاله التوك توك خاصته . قام شخصان لايعلمهما باستيقافه وطلبا منه توصيلهما إلي قرية الأنصار ـ دائرة المركز وحال وصولهما لمحل الواقعة قاما بالتعدي عليه بسلاح ناري كان بحوزتهما وإحداث إصابته ، والاستيلاء على التوك توك والهاتف المحمول خاصته وفرا هاربين كما ورد للمركز أشارة مستشفي أسيوط الجامعي بوفاة المصاب متأثراً بإصابته.

تم تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة بالاشتراك بين المباحث الجنائية وفرع الأمن العام بأسيوط وضم ضباط فرع بحث الشمال ومباحث مركز القوصية و من خلال التطبيق الجيد لخطة البحث توصل فريق البحث إلي إن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "ح ع م " 20 سنة سائق توك توك ،و أ ك ن 34 سنة عاطل مقيمان الحبالصة ـ دائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبط المتهمان ، وبحوزة الأول التوك توك وهاتف محمول ماركة نوكيا أسود اللون خاصين بالمجني عليه وبحوزةالثانى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 5 طلقات لذات العيار.بمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة والسلاح المضبوط المستخدم فيها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.