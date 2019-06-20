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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتنفيذ 2700 حكم قضائى بكفر الشيخ

الخميس، 20 يونيو 2019 01:48 ص
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتنفيذ 2700 حكم قضائى بكفر الشيخ اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الأمن بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف  اللواء فريد مصطفي مساعد الوزير لأمن كفر الشيخ، من ضبط 3 أسلحة نارية بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش،بحوزة "ف.ع.م " 22 سنة طالب، حيث تحرر عن ذلك  المحضر رقم 7285جنايات مركز كفرالشيخ، كما تم ضبط "س.ع.ف " 34عامل ومقيم السالميه مركز فوة وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، فتحرر المحضر 202جنايات أ د ط مركز فوة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 200جرام حشيش و60جرام هيروين بحوزة 5 عاطلين، وضبط 250 صاروخ ناري و19 قضية تموينية و 9 قضايا قضية عدم الإعلان عن أسعار غذائية و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و 3 قضايا مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص، و3 قضايا عرض لحوم مكشوفه للبيع.

ونجحت الحملة فى تنفيذ 2700 حكم قضائي متنوع مابين حكم جناية وحكم حبس جزئى ومستأنف،وغرامات جزئية .

 

 

 


كفر الشيخ

مديرية الامن

اسلحه نارية

مواد مخدرة

قضايا تموينية

دراجات بخارية

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