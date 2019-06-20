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صور.. 20 مفقودا من قارب يقل مهاجرين عُثر عليه قبالة ساحل إسبانيا

الخميس، 20 يونيو 2019 03:06 ص
صور.. 20 مفقودا من قارب يقل مهاجرين عُثر عليه قبالة ساحل إسبانيا مهاجرون
رويترز

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تبحث خدمات الإنقاذ الإسبانية عن 20 مفقودا على الأقل من قارب للمهاجرين تقاذفته الأمواج عُثر عليه فى البحر المتوسط أمس الأربعاء بعدما أنقذت سفينة ركاب 27 آخرين كانوا على متنه.

وقالت خدمات الإنقاذ إنها تلقت بلاغا بفقدان هذا القارب أمس الثلاثاء وإن 49 شخصا كانوا على متنه عند انطلاقه من شمال شرق المغرب. وعثرت سفينة ركاب على القارب بعد ظهر اليوم الأربعاء وأنقذت 27 شخصا كانوا على متنه. ونُقل 6 منهم بواسطة هليكوبتر.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن عدد الوافدين بصورة غير مشروعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفض من أكثر من مليون شخص فى عام 2015 إلى أكثر من 141 ألف شخص فى العام الماضى. وعبر أقل من 23 ألف لاجئ ومهاجر البحر إلى أوروبا حتى الآن هذا العام.

أزمة الهجرة تتفاقم
أزمة الهجرة تتفاقم
عدد من المهاجرين
عدد من المهاجرين
موظفة تقوم بمساعدة المهاجرين
موظفة تقوم بمساعدة المهاجرين
موظفو الصليب الأحمر يستقبلون أحد المصابين
موظفو الصليب الأحمر يستقبلون أحد المصابين

 


خدمات الإنقاذ الإسبانية

الهجرة غير الشرعية

الهجرة

أسبانيا

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