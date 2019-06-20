صور.. "وكيل الشباب" تتفقد استاد الإسكندرية قبل بطولة الإمم الأفريقية بساعات

الاسكندرية جاكلين منير

تفقدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، استاد الإسكندرية الرياضى، يرافقها الدكتور شريف سعد مدير استاد الإسكندرية، قبل ساعات من إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقرر افتتاحها غدًا الجمعة، حيث تفقدت غرب تغيير الملابس ومنظومة مراقبة الكاميرات وأرضية الملعب، ودورات المياه، وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية استاد الإسكندرية الرياضى لاستقبال مشجعى القارة السمراء.

وشددت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، على أن تبدو الإسكندرية فى أبهى صورها أمام الزائرين والوفود المشاركة، كما شددت على التنسيق بين الإدارات الفنية لعمل كرنفال رياضى وفنى ومسابقات على مدار اليوم وبالمجان لجميع أفراد العائلة بمراكز الشباب التى ستذاع بها مباريات كأس الأمم الإفريقية، عبر الشاشات الكبرى كأسلوب جذب للأعضاء نحو مراكز الشباب.

كما شددت على رفع حالة الإستعدادات القصوى بمراكز الشباب، استعدادًَا لإستقبال كأس الأمم الأفريقية، والتأكيد على العاملين باستقبال الجماهير وحسن استضافتهم، وتوفير الأجواء الملائمة من أجل تحقيق متعة المشاهدة من خلال شاشات العرض الكبرى، التى تم وضعها داخل مراكز الشباب.

يذكر أن محافظة الإسكندرية، سوف تستضيف مباريات المجموعة الثانية، والتي تضم كل من نيجيريا، بروندى، غينيا، مدغشقر، على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى.