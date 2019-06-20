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صور.. "وطنى الغالى" .. عرض مسرحى لأطفال قرية قاطية بشمال سيناء

الخميس، 20 يونيو 2019 03:51 م
صور.. "وطنى الغالى" .. عرض مسرحى لأطفال قرية قاطية بشمال سيناء جانب من العرض
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلن بيت ثقافة قرية قاطية،التابع لفرع ثقافة شمال سيناء،اليوم الخميس،تقديم اطفال القرية الموهوبين لعرض مسرحى بعنوان "وطنى الغالى".
 
ونفذ العرض، فرقة بيت ثقافة قاطية للفنون الشعبية والمسرحية، بالتعاون مع مشرفين وملاحظين العروض .
 
ويهدف العرض، لتكريس حب الوطن لدى الصغار من خلال قصة بنات صغيرات مشاغبات تتحول أمانيهن فى تخريب ما حولهن لطاقة فى الخير والتعمير، بفضل صرخة صديقة لهن علمتهن التوقف عن كثير من ممارسة اطفال لألعاب خاطئة تسيء للمرافق العامة.
 
وشاهد العرض فى مقر بيت الثقافة، أبناء قرية قاطية التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء.
 
جانب من العرض (1)
جانب من العرض

جانب من العرض (2)
جانب من العرض

جانب من العرض (3)
جانب من العرض

 


محافظه شمال سيناء

شمال سيناء

عرض مسرحى

قصر ثقافه

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