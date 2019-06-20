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صور.. مياه القناة تنهى صيانة خطوط شبكات استاد السويس استعدادا لأمم أفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 11:17 ص
صور.. مياه القناة تنهى صيانة خطوط شبكات استاد السويس استعدادا لأمم أفريقيا زيارة رئيس شركة المياه لاستاد السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أكد المهندس عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على الانتهاء من صيانة خطوط شبكات المياه باستاد السويس استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، جاء ذلك خلال الزيارة  التى قام بها رئيس الشركة اليوم لاستاد السويس الرياضى، والذى يشهد فعاليات إقامة عدد من مباريات البطولة للوقوف على حالة الشبكات والخطوط والطلمبات الغاطسة بالاستاد وقياس مدى جاهزيتها لمواجهة أية طوارئ محتملة طوال فترة إقامة البطولة.

وقالت الدكتورة عبير خليل، مديرعام الإعلام والعلاقات العامة بمنطقة القناة، فى بيان للشركة اليوم، إن رئيس مجلس الإدارة تفقد أسطول السيارات التابع للشركة بمحافظة السويس والاطمئنان علي جاهزية جميع المعدات ومراجعة خطة انتشارها بمحيط إستاد السويس، مؤكدا على استمرار ومتابعة أعمال تطهير الشبكات وخطوط الصرف بالمناطق الحيوية طوال أيام البطولة الأفريقية، واطمأن علي استعدادات الأطقم الفنية بقطاع محافظة  السويس، وأعطي توجيهات باستمرار العمل على مدار الساعة من أجل المساهمة فى إنجاح البطولة الأفريقية لرفع اسم مصر فى المحافل الدولية وريادتها في جميع الفعاليات، بالإضافة إلى التواصل بشكل فعال مع غرف العمليات الرئيسية التابعة لديوان عام محافظة السويس واللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية والتواصل بشكل سريع وايجابي لحل أية مشاكل طارئة.

 

1- زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس
زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس

 

2- زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس
 زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس

 

3- زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس
 زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس

 

4- زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس
 زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس

 

5- زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس
 زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس

 

6- زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس
زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس

 

7- زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس
 زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس

 

8- زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس
زيارة رئيس شركة المياه لإستاد السويس

 


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