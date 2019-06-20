صور .. مركز جديد لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالخارجة بتكلفة 20 مليون جنيه

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أجرت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، جولة تفقدية لمشروع المركز الإقليمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، بناءاً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وذلك لمتابعة أعمال تطويره، ورفع كفاءته، وذلك بتكلفه 20 مليون جنيه.

تفقدت نائب المحافظ، أقسام تدريب وتأهيل لذوى الإعاقات المختلفة، مزود بأحدث الأجهزة العلاجية والتأهيلية، بالإضافة إلى إنشاء حمام سباحة مصمم بأحداث التجهيزات التى تناسب ذوى القدرات الخاصة، ورافقها في الجولة، المهندس أحمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد .

ووجهت مجدى، بضرورة الانتهاء من كافه الأعمال فى التوقيتات المحددة، وذلك ليكون جاهزا لاستقبال كافه الحالات، وعلاجها بأحدث الأجهزة الطبية والعلاج الطبيعي الحديثة .

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أن نسبة التنفيذ بالمشروع تجاوزت 75%، مشيرا بأن أعمال التطوير شملت تصميمات للغرف بألوان ومناظر جاذبة للأطفال، بالإضافة إلي تزويد المركز بكاميرات مراقبة لتأمين الأطفال المترددين عليه .