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صور.. مدير أمن الفيوم يتفقد عددا من المواقع الشرطية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:46 م
صور.. مدير أمن الفيوم يتفقد عددا من المواقع الشرطية مدير أمن الفيوم يتفقد عددا من المواقع الشرطية
الفيوم – رباب الجالي

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تفقد اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، عدد من المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية، للتأكد من جاهزية القوات واستعداداتها للتعامل مع كافة الاحتمالات بكافة أماكن الخدمات الشرطية .

وشملت جولة مدير أمن الفيوم، التفقدية المرور علي مركز شرطة اطسا ونقطة شرطة بيهمو بدائرة مركز شرطة سنورس ونقطة حراسة كنيسة الانجلية دائرة قسم ثان الفيوم، وشدد مدير الأمن علي جميع القوات بضرورة اليقظة التامة وتوسيع دائرة الاشتباه، كما قام بتوعية القوات بواجباتهم المنوطة بهم فى ظل المرحلة الراهنة وأكد على دوام الاستعداد لكافة الاحتمالات واليقظة التامة .

مدير أمن الفيوم يتفقد عددا من المواقع الشرطية (1)
مدير أمن الفيوم يتفقد عددا من المواقع الشرطية

 

مدير أمن الفيوم يتفقد عددا من المواقع الشرطية (2)
مدير أمن الفيوم يتفقد عددا من المواقع الشرطية

 

مدير أمن الفيوم يتفقد عددا من المواقع الشرطية (3)
مدير أمن الفيوم يتفقد عددا من المواقع الشرطية 
 
 

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