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صور ..محافظ قنا يشهد احتفالية مكافحة ختان الإناث ويحذر من خطورتها

الخميس، 20 يونيو 2019 03:18 م
صور ..محافظ قنا يشهد احتفالية مكافحة ختان الإناث ويحذر من خطورتها خلال الاحتفالية
قنا - وائل محمد

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شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا احتفالية المجلس القومى للمرأة بقنا لحملة اللجنة الوطنية للقضاء على الختان "شهر بدور" وذلك بمسرح قصر ثقافة قنا فى اطار مناسبة اليوم الوطنى للقضاء على ختان الاناث بحضور الدكتورة هدى سعدى مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا،وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى،ورجال الدين الإسلامي والمسيحى،وأعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من السيدات والفتيات.
 
وأوضح محافظ قنا إن حملة التوعية التى اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث "شهر بدور" برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة تهدف الي نشر الوعى بمخاطر ختان الإناث،والتى قد تؤدى الى الوفاة مثل حادثة الطفلة بدور والتى فقدت حياتها اثناء الختان .
 
وأكد المحافظ على دعم القيادة السياسية لحقوق المرأة والفتاة المصرية لتسريع خطوات القضاء على ختان الإناث وحماية حقوق بناتنا من كافة أشكال العنف والإساءة ،مثنيا على الجهود المكثفة التى يبذلها المجلس القومي للأمومة والطفولة بمشاركة المجتمع المدني لتحسين وضع الفتاة المصرية لتشارك بفاعلية في تحقيق خطط التنمية الشاملة .
 
وذكر حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ان الجمعيات الاهلية لها دور فعال ومؤثر في مناهضة ختان الاناث حيث قامت بتنظيم ندوات توعية وزيارات منزلية عن طريق الرائدات والمرشدات بالقرى والنجوع ، وأضاف ان مشروع تمكين الجمعيات الاهلية لمكافحة الختان يهدف الي تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني لمكافحة الختان وتمكين الفتيات والنساء من ممارسة حقوقهن الصحية ويتم تنفيذه بعدد 4 مراكز بمحافظة قنا من خلال 13 جمعية اهلية.
1احتفالية ختان الإناث بقنا
احتفالية ختان الإناث بقنا

2احتفالية ختان الإناث بقنا
احتفالية ختان الإناث بقنا

3صورة تذكارية لختان الإناث بقنا
صورة تذكارية لختان الإناث بقنا

4محافظ قنا خلال كلمته
محافظ قنا خلال كلمته

 


ختان الإناث

قضايا ختان الإناث

المجلس القومى للمرأه

محافظة قنا

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