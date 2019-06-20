صور.. محافظ السويس يتابع آخر استعداد المحافظة لاستقبال أمم أفريقيا

السويس – السيد فلاح

قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وعددًا من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة بجولة تفقدية لطريق "السويس- الأدبية" لمتابعة آخر الأعمال التي تتم بالطريق ومراجعة أعمال الإنارة العامة وشارع صلاح نسيم وأمام شركات البترول وميدان فكري زاهر وداخل وخارج الاستاد الرياضي.

يذكر أن طريق "السويس- الأدبية" الذي تم تطويره بطول 10 كيلو متر هو الطريق الرئيسي لسير وفود الفرق الأربعة المشاركة من مقر إقامتهم وحتي وصولهم إلى الاستاد الرياضى.

وقدم محافظ السويس الشكر والتقديم لصاحب إحدى شركات المقاولات بالسويس لجهوده واستجابته ومشاركة المجتمعية فى رفع التراكمات على طريق "السويس- الأدبية" وتنسيق المنطقة.

كما قدم "صقر"، الشكر لجميع المشاركين في أعمال التطوير لأعمال الطرق والخدمات والمرافق العامة، ومشددًا علي الانتهاء من أي أعمال متبقية علي الطرق الرئيسية والشوارع وداخل وخارج الاستاد.

وأكد محافظ السويس، علي جميع القيادات التنفيذية باستمرار العمل حتي اللحظات الأخيرة، مؤكدًا علي أن جميع المنتخبات قد وصلت إلي السويس بحمد الله أمس لمقار إقامتهم بمنطقة السويس، ومشيرًا إلي انه أعطي توجيهاته للقيادات التنفيذية بتقديم كافة التسهيلات لهم والترحيب بهم.

وفي لقاءات المحافظ مع بالشارع أهالي السويس أثناء الجولات ناشد أبناء المدينة الباسلة بالتعاون والظهور بمظهر حضاري من أجل مصر ورفع اسم السويس الباسلة.

رافق المحافظ في جولاته كلا من ممثلاَ للشعبة الهندسية ووليد شوقي، رئيس حي عتاقة ومحمود فوزي، رئيس حي السويس وووجدي السيد، مدير عام الطرق والنقل وعادل خشانة، مسئول ملف بطولة كاس الأمم الأفريقية بالمحافظة وشعبان حمدان، مدير جهاز التجميل والحدائق ومحمد فتحي، مدير الطوارئ بجهاز النظافة والشركات المنفذة للأعمال وقيادات شركات البترول.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات "تونس ومالي وموريتانيا وانجولا "، على ملعب استاد السويس الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.