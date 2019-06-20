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صور.. محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان الاستاد استعدادًا لأمم أفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 05:21 م
صور.. محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان الاستاد استعدادًا لأمم أفريقيا صقر ومدير الأمن يتفقدان استاد السويس استعدادَا لأمم أفريقيا
السويس – السيد فلاح

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قام اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وسعيد محمد السيد، مدير عام الشباب والرياضة وقيادات الشباب والرياضة بمتابعة الأعمال النهائية داخل الاستاد للتأكيد علي جاهزية السويس لإستقبال بطولة كاس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر وتستضيف محافظة السويس مباريات المجموعة الخامسة والتي تبدأ بمباراة يوم 24 يونيو بين منتخب تونس وأنجولا ثم مباراة موريتانيا ومالي.
 
وقام محافظ السويس، بتفقد الاستاد ورافقه اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس والقيادات الأمنية للوقوف علي الاستعداد الأخيرة للقيادات الأمنية وخطة مديرية الأمن والحماية المدنية والمرور والمرافق لتأمين المباريات.
 
وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".
 
وتستضيف محافظة السويس المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات "تونس ومالي وموريتانيا وانجولا "، على ملعب استاد السويس الرياضى.
 
ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.
 
صقر ومدير الأمن يتفقدان استاد السويس استعدادَا لأمم أفريقيا (2)
صقر ومدير الأمن يتفقدان استاد السويس استعدادَا لأمم أفريقيا 

صقر ومدير الأمن يتفقدان استاد السويس استعدادَا لأمم أفريقيا (3)
صقر ومدير الأمن يتفقدان استاد السويس استعدادَا لأمم أفريقيا 

صقر ومدير الأمن يتفقدان استاد السويس استعدادَا لأمم أفريقيا (4)
صقر ومدير الأمن يتفقدان استاد السويس استعدادَا لأمم أفريقيا 

صقر ومدير الأمن يتفقدان استاد السويس استعدادَا لأمم أفريقيا (5)
صقر ومدير الأمن يتفقدان استاد السويس استعدادَا لأمم أفريقيا 
 
 
 

استاد السويس

امم افريقيا

افريقيا 2019

كاس امم افريقيا

CAN 2019

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