صور.. محافظ الإسماعيلية يستخرج بطاقة لحضور مباريات المجموعة السادسة

الإسماعيلية – السيد فلاح

بدأ العمل في إصدار بطاقات الدخول لإستاد الإسماعيلية، الذي يستضيف مباريات منتخبات الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو في الأدوار التمهيدية، لبطولة الأمم الأفريقية عصر اليوم الخميس، تحت إشراف الناميبي تيتوس، المنسق العام ومحمد شيحة رئيس المجموعة وفق جداول معدة بأسماء المشاركين في هذا الحدث.

وكان اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، افتتح مقر إصدار بطاقات دخول "الإستاد" وأماكن الإقامة والإعاشة لأعضاء المنتخبات الأربعة والعاملين في اللجان المختلفة والإعلاميين والصحفيين بمركز عمر لطفي التابع لمديرية الزراعة، حيث استخرج المحافظ تصريح باسمه للبطولة الأفريقية وسط ترحيب من الناميبي تيتوس، المنسق العام ومحمد شيحة، رئيس المجموعة.

وعبر محافظ الإسماعيلية ، عن أمنيته بنجاح المحافظة في استضافة منتخبات المجموعة السادسة المشاركة بالعرس القاري لتوصيل رسالة للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان، قادرة على استضافة المحافل الرياضية الكبرى بالشكل الحضاري اللائق.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.