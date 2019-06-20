صور.. محافظ الأقصر يشارك فى ندوة توعوية للفائزين بقرعة حج الجمعيات

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر،اليوم الخميس،الندوة التوعوية للفائزين بقرعة حج الجمعيات والتى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى،بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وأقيمت الندوة بديوان عام محافظة الأقصر بحضور اللواء دكتور عماد ابو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، ومحمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، والعميد محمد عياد رئيس مدينة الطود،والمشرفين علي بعثة حج جمعيات الأقصر لهذا العام.

ورحب محافظ الأقصر في كلمته بالفائزين بقرعة الحج هذا العام، متمنياً لهم العودة السالمة لي مصر بعد اداء مناسك الحج داعياً من الله عزوجل ان يكون حجهم مبرور وطالباً منهم الدعاء لمصر وان يعمها الخير والسلام.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر،أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تنظمها المديرية على مستوى المحافظة لتوعية الفائزين بقرعة الحج وتعريفهم بالأساليب التي يجب اتباعها بهدف حمايتهم وارشادهم لافضل الوسائل وكذلك الاجابة علي استفساراتهم واعلامهم بكل ما يتعلق بأداء مناسك الحج.

وأشار وكيل تضامن الأقصر،إلي أن الندوة إستهدفت توعية 100 من الفائزين بقرعة الحج من الجمعيات التابعة لإدارات التضامن بمدن الأقصر والطود والزينية وأرمنت، وذلك من أصل 144 ممن فازوا بالقرعة هذا العام، لافتاً الي ان موعد مغادرة فوج حجاج الجمعيات الي الاراضي المقدسة سيكون يوم 1 اغسطس المقبل.