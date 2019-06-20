صور.. مجلس مدينة الغردقة يشن حملة إزالة مكثفة بحى شمال

البحر الأحمر - عماد عرفة

تواصل الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، جهودها لإزالة التعديات التى تعوق الشوارع، بمنطقة حى شمال، حيث شن مجلس المدينة حملة قامت بها رئاسة حى شمال فى محيط منطقة الأمل لإزالة التعديات.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، أن اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أكد على تكثيف حملات الإزالة بكافة أشكال الإشغالات التى تعوق حركة المار بشوارع المدينة.

من جانبه أصدر اللواء على شوكت، رئيس مدينة الغردقة، تعليمات بسرعة العمل وتكثيف حملات لإزالة التعديات وتوسعة للشوارع والقضاء على كافة الاشغالات حركة المارة والسيارات وتنفيذ قرارات إزاله فورية للمبانى المخالفة والتى تعوق خط التنظيم بشوارع الحى.

واستكمل حى شمال اليوم حملات لإزالة التعديات، والتى تعوق خط التنظيم وتعطل أعمال التطوير بمنطقة الأمل بحى شمال بمساحة 1000، وهى عبارة عن أسوار ومبانى تعوق الطريق.