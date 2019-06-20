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صور.. مجسمات لكأس أمم أفريقيا فى مقاهى الإسكندرية بـ25 جنيهًا

الخميس، 20 يونيو 2019 03:37 م
صور.. مجسمات لكأس أمم أفريقيا فى مقاهى الإسكندرية بـ25 جنيهًا مجسمات لكأس أمم أفريقيا فى مقاهى الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تستعد أصحاب المقاهى بالإسكندرية لمباريات كأس الأمم الأفريقية بتزيينها بالأعلام وطرحها للجمهور بكافة أحجامها.

وقال عبد الرحمن محمد، صاحب مقهى بوسط الإسكندرية، إنهم طرحوا أعلام ومجسم لكأس الأمم الأفريقية فى المقاهى وبيعه للمشجعين بـ25 جنيها، كما أنهم كثفوا الاستعدادات الخاصة بالمقهى وتجهيز الشاشات لتوفير مناخ ملائم للجمهور لمن لا يستطيع حضور المباراة فى القاهرة.

وأضاف أنهم وفروا كميات كبيرة من مجسم كأس الأمم بعد الإقبال الشديد على شراءه من كافة الأعمار، مشيرا إلى أنهم بدأو الاستعدادات من اليوم لتجهيز المقاهى الخاصة بهم.

يذكر أن استاد الإسكندرية يستضيف المجموعة الثانية لمباريات كأس الأمم الأفريقية والتى تبدأ مساء السبت القادم وكثفت قوات الأمن بالإسكندرية تواجدها فى محيط الاستاد بالإضافة لاستعدادات استاد اسكندرية لتنظيم المباريات .

مجسمات لكأس أمم أفريقيا فى مقاهى الإسكندرية بـ25 جنيهًا (2)
مجسمات لكأس أمم أفريقيا فى مقاهى الإسكندرية بـ25 جنيهًا 

 

مجسمات لكأس أمم أفريقيا فى مقاهى الإسكندرية بـ25 جنيهًا (3)
مجسمات لكأس أمم أفريقيا فى مقاهى الإسكندرية بـ25 جنيهًا 

 

مجسمات لكأس أمم أفريقيا فى مقاهى الإسكندرية بـ25 جنيهًا (4)
مجسمات لكأس أمم أفريقيا فى مقاهى الإسكندرية بـ25 جنيهًا 

 

مجسمات لكأس أمم أفريقيا فى مقاهى الإسكندرية بـ25 جنيهًا (1)
مجسمات لكأس أمم أفريقيا فى مقاهى الإسكندرية بـ25 جنيهًا 

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