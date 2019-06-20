صور.. لو جاى من محافظة للتشجيع فى أمم أفريقيا.. اعرف تركب أيه

يواصل قطاع النقل استعداداته المكثفة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق غداً الجمعة، ورفع القطاع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال البطولة بالتنسيق مع النقل العام بتوفير عدد من الأتوبيسات لنقل مشجعى البطولة إلى الاستادات التى تستضيف المباريات بالمحافظات الأربعة "القاهرة – الإسكندرية- الإسماعيلية – السويس".
ويوفر قطاع النقل بمحافظة القاهرة عدد من الأتوبيسات لنقل مشجعى بطولة كأس الأمم الأفريقية من محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد للوصول إلى الاستادات، كالتالى:
1- استاد القاهرة من خلال محطات العباسية – عبد المنعم رياض "السادات" - حدائق القبة – دوران شبرا - أحمد حلمى"الشهداء+ محطة مصر للسكة الحديد"
2- استاد السلام من خلال محطات المرج الجديدة – شبرا الخيمة – العباسية – حدائق القبة – أحمد حلمى "الشهداء + محطة مصر للسكة الحديد "
3- استاد 30 يونيو من خلال محطات حلوان – المنيب – العباسية – حدائق القبة – احمد حلمى "الشهادء + محطة مصر للسكة الحديد "
كما يوفر قطاع النقل بمحافظة القاهرة عدد من الأتوبيسات بـ 23 موقف لنقل مشجعى بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى استادات "القاهرة الدولى – استاد السلام – استاد 30 يونيو " وذلك بالمواقف التالية :
- منطقة وسط القاهرة :
1- موقف أحمد حلمى 15 أتوبيس
2- موقف العتبة 15 أتوبيس
3- موقف عبد المنعم رياض 20 أتوبيس
4- موقف العباسية 15 أتوبيس
5- موقف الدراسة 10 أتوبيسات
- منطقة شمال القاهرة :
6- موقف حدائق القبة 10 أتوبيسات
7- موقف الأميرية 10 أتوبيسات
8- موقف روض الفرج 10 أتوبيسات
9- موقف المظلات 10 أتوبيسات
- منطقة شرق القاهرة :
10- موقف المطرية 11 أتوبيس
11- موقف النزهة الجديدة 10 أتوبيسات
12- موقف مساكن عين شمس 7 أتوبيسات
13- موقف الحى السابع 5 أتوبيسات
14- موقف الحى الثامن " التبه" 10 اتوبيسات
15- موقف عين شمس 7 أتوبيسات
16- موقف المرج 10 أتوبيسات
17- موقف السلام 10 أتوبيسات
18- موقف مدينة السلام "محطة اسبيكو" 12 أتوبيس
- منطقة جنوب القاهرة:
19- موقف القلعة 7 أتوبيسات
20- موقف جامع عمرو 7 أتوبيسات
21- موقف صقر قريش 7 أتوبيسات
22- موقف المقطم 7 أتوبيسات
23- موقف حلوان 10 أتوبيسات
كما وفر قطاع النقل بمحافظة الجيزة والقليوبية والمدن العمرانية الجديدة عدد من الأتوبيسات لنقل مشجعى بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى استادات "القاهرة الدولى – استاد السلام – استاد 30 يونيو " وذلك بالمواقف التالية :
- محافظة الجيزة :
1- موقف المنيب 10 أتوبيسات
2- موقف الجيزة 15 موقف
3- موقف إمبابة 10 أتوبيس
4- موقف لبنان 10 أتوبيسات
5- موقف بولاق الدكرور 10 أتوبيسات
- محافظة القليوبية :
1- موقف شرق شبرا الخيمة 10 أتوبيسات
2- موقف عرب شبرا الخيمة 10 أتوبيسات
- المدن العمرانية الجديدة :
1- مدينة 6 أكتوبر 10 أتوبيسات
2- مدينة الشيخ زايد 10 أتوبيسات
3- مدينة 15 مايو 10 أتوبيسات
4- مدينة العبور 10 أتوبيسات
5- مدينة بدر 10 أتوبيسات
6- مدينة الشروق 10 أتوبيسات
7- التجمع الأول 10 أتوبيسات
8- التجمع الثالث 10 أتوبيسات
9- التجمع الخامس 10 أتوبيسات
وقام قطاع النقل بالتنسيق مع محافظة السويس، بتوفير عدد 15 مينى باص لنقل مشجعى بطولة كأس الأمم الأفريقية من محطة سكة حديد السويس إلى استاد السويس.
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