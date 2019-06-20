صور.. لو جاى من محافظة للتشجيع فى أمم أفريقيا.. اعرف تركب أيه

كتب أسامة عبد الحميد

يواصل قطاع النقل استعداداته المكثفة لاستقبال بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق غداً الجمعة، ورفع القطاع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال البطولة بالتنسيق مع النقل العام بتوفير عدد من الأتوبيسات لنقل مشجعى البطولة إلى الاستادات التى تستضيف المباريات بالمحافظات الأربعة "القاهرة – الإسكندرية- الإسماعيلية – السويس".

ويوفر قطاع النقل بمحافظة القاهرة عدد من الأتوبيسات لنقل مشجعى بطولة كأس الأمم الأفريقية من محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد للوصول إلى الاستادات، كالتالى:

1- استاد القاهرة من خلال محطات العباسية – عبد المنعم رياض "السادات" - حدائق القبة – دوران شبرا - أحمد حلمى"الشهداء+ محطة مصر للسكة الحديد"

2- استاد السلام من خلال محطات المرج الجديدة – شبرا الخيمة – العباسية – حدائق القبة – أحمد حلمى "الشهداء + محطة مصر للسكة الحديد "

3- استاد 30 يونيو من خلال محطات حلوان – المنيب – العباسية – حدائق القبة – احمد حلمى "الشهادء + محطة مصر للسكة الحديد "







كما يوفر قطاع النقل بمحافظة القاهرة عدد من الأتوبيسات بـ 23 موقف لنقل مشجعى بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى استادات "القاهرة الدولى – استاد السلام – استاد 30 يونيو " وذلك بالمواقف التالية :

- منطقة وسط القاهرة :

1- موقف أحمد حلمى 15 أتوبيس2- موقف العتبة 15 أتوبيس3- موقف عبد المنعم رياض 20 أتوبيس4- موقف العباسية 15 أتوبيس5- موقف الدراسة 10 أتوبيسات- منطقة شمال القاهرة :6- موقف حدائق القبة 10 أتوبيسات7- موقف الأميرية 10 أتوبيسات8- موقف روض الفرج 10 أتوبيسات9- موقف المظلات 10 أتوبيسات

- منطقة شرق القاهرة :

10- موقف المطرية 11 أتوبيس11- موقف النزهة الجديدة 10 أتوبيسات12- موقف مساكن عين شمس 7 أتوبيسات13- موقف الحى السابع 5 أتوبيسات14- موقف الحى الثامن " التبه" 10 اتوبيسات15- موقف عين شمس 7 أتوبيسات16- موقف المرج 10 أتوبيسات17- موقف السلام 10 أتوبيسات18- موقف مدينة السلام "محطة اسبيكو" 12 أتوبيس

- منطقة جنوب القاهرة:





19- موقف القلعة 7 أتوبيسات20- موقف جامع عمرو 7 أتوبيسات21- موقف صقر قريش 7 أتوبيسات22- موقف المقطم 7 أتوبيسات23- موقف حلوان 10 أتوبيسات



كما وفر قطاع النقل بمحافظة الجيزة والقليوبية والمدن العمرانية الجديدة عدد من الأتوبيسات لنقل مشجعى بطولة كأس الأمم الأفريقية إلى استادات "القاهرة الدولى – استاد السلام – استاد 30 يونيو " وذلك بالمواقف التالية :

- محافظة الجيزة :

1- موقف المنيب 10 أتوبيسات2- موقف الجيزة 15 موقف3- موقف إمبابة 10 أتوبيس4- موقف لبنان 10 أتوبيسات5- موقف بولاق الدكرور 10 أتوبيسات

- محافظة القليوبية :

1- موقف شرق شبرا الخيمة 10 أتوبيسات2- موقف عرب شبرا الخيمة 10 أتوبيسات

- المدن العمرانية الجديدة :



وقام قطاع النقل بالتنسيق مع محافظة السويس، بتوفير عدد 15 مينى باص لنقل مشجعى بطولة كأس الأمم الأفريقية من محطة سكة حديد السويس إلى استاد السويس.













1- مدينة 6 أكتوبر 10 أتوبيسات2- مدينة الشيخ زايد 10 أتوبيسات3- مدينة 15 مايو 10 أتوبيسات4- مدينة العبور 10 أتوبيسات5- مدينة بدر 10 أتوبيسات6- مدينة الشروق 10 أتوبيسات7- التجمع الأول 10 أتوبيسات8- التجمع الثالث 10 أتوبيسات9- التجمع الخامس 10 أتوبيسات





