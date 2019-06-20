صور.. لجنة من الطرق والكباري تتفقد شوارع إسكان الشباب بمرسي علم لتطويرها

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقدت لجنة من مهندسي الهيئة العامة للطرق والكباري، ومهندسى إحدى شركات المقاولات، اليوم الخميس، شوارع والطرق الداخلية بمنطقة إسكان الشباب بمرسي علم لتطويرها.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة مرسي علم، أن اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة مرسى علم، رافق مهندسي الطرق والكباري اليوم في جولتهم التفقدية لطرق وشوارع اسكان الشباب لتطويرها.

وأضاف مجلس مدينة الغردقة في بيان له اليوم أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد عبد الله،محافظ البحر الاحمر بعمل منظور بصرى لإسكان الشباب والشوارع الرئيسية،مؤكدا علي بدأ العمل قريبا بعملية تطَوير تلك الطرق.