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صور.. كيف تصل لاستاد النادى الإسماعيلى لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 10:07 ص
صور.. كيف تصل لاستاد النادى الإسماعيلى لمشاهدة مباريات أمم أفريقيا النادى الإسماعيلى
الإسماعيلية - جمال حراجى

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تستضيف مصر غدا الجمعة 21 يونيو بطولة الأمم الأفريقية 2019، وتستقبل الإسماعيلية المجموعة السادسة التى تضم منتخبات غانا، الكاميرون، غينيا بيساو، وبنين، وتنطلق أولى مباريات افتتاح المجموعة يوم 25 يونيو الجارى، بمباراة الكاميرون وغينيا بيساو.

وإذا كنت من سكان محافظة الإسماعيلية فيمكنك الوصول إلى النادى الإسماعيلى من البوابة الرئيسية بشارع رضا بعد تقاطع شارع رضا وشارع المدارس مباشرة "إشارة رضا".

أما إذا كنت من خارج محافظة الإسماعيلية فيمكنك الوصول إلى استاد الإسماعيلى بسهولة من الموقف الرئيسى بحى ثالث بالقرب من الدائرى، وتصل إليه جميع أنواع المركبات "ميكروباصات وسيارات أجرة وأتوبيسات شركة شرق الدلتا"، وتوجد سيارات سرفيس مخصوص لا تزيد الأجرة عن 8 جنيهات، وميكروباصات بالفرد بأجرة 2 جنيه فقط للفرد ومسار السيارات من الموقف إلى شارع شبين والدوران إلى شارع رضا خلف الاستاد للنزول أمام البوابة الرئيسية للنادى والمسافة يتم قطعها فى 10 دقائق على الأقل بمسافة طولية 2.5 كيلومتر.

ومن ميدان الممر وسط مدينة الإسماعيلية للقادمين من حى أول وشارع محمد على ومنطقة نمرة 6 هناك سيارات سرفيس خاصة موجودة على جانب مقهى المثلث الشهير، يمكنك استخدامها من أمام المقهى بالميدان مرورا بنادى الشجرة على بعد 200 متر من ميدان الممر، والسير فى شارع شبين الكوم لمسافة لا تزيد عن 2 كم والأجرة الخاصة 7 جنيهات فقط، والأجرة بالفرد فى حالة استخدام ميكروباصات من جوار الكوبرى الأزرق بشارع السكة الحديد وهو الشارع المواجه لمقهى المثلث بموازاة محطة السكة الحديد للقادمين من المحافظات المجاورة عبر قطارمحطة سكة حديد الإسماعيلية.

والعودة بعد انتهاء المبارايات بنفس الكيفية، أما استخدام التاكسى الخاصة من شارع رضا أمام الاستاد إلى الموقف الرئيسى أو إلى وسط البلد. 

1- النادى الإسماعيلى
النادى الإسماعيلى
 
2- النادى الإسماعيلى
النادى الإسماعيلى
 
3- النادى الإسماعيلى
 النادى الإسماعيلى
 
4- النادى الإسماعيلى
النادى الإسماعيلى
 
5- النادى الإسماعيلى
 النادى الإسماعيلى
 
6- النادى الإسماعيلى
 النادى الإسماعيلى
 
7- النادى الإسماعيلى
 النادى الإسماعيلى
 
8- النادى الإسماعيلى
 النادى الإسماعيلى
 
9- ميدان الممر
 ميدان الممر
 
10- شارع شبن الكوم خلف الإستاد
 شارع شبين الكوم خلف الاستاد

الاسماعيليه

بطوله الامم الافريقيه

الامم الافريقيه 2019

المجموعه السادسه لبطوله الامم الافريقيه

استاد النادى الاسماعيلى

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