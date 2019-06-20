صور .. قافلة طبية مجانية بعزبة المراغى شرق الاسكندرية

الاسكندربة جاكلين منير

نظم حى المنتزه أول شرق الاسكندرية، قافلة طبية مجانية،وذلك بتوجيهات حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه اول، و إشراف منى النشار مدير مراكز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة.

وقام مدير مركز معلومات التنمية المحلية بحى المنتزة أول،بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة،وادارة المتابعة الميدانية، وإدارة الكهرباء، بعمل قافلة طبية بعزبة المراغى،وذلك لتقديم خدمات للارتقاء بالظهير الريفى.

وتم الكشف الطبي على المواطنين،بعدد باطن 150حالة، أطفال 110 حالة، نسا 90 حالة، تنظيم أسره 75 حالة، متابعة حمل 45 حالة،وحصر الراغبين فى التقديم للامتحانات الفورية بعدد 40، حصر الراغبات فى إستخراج بطاقات الرقمى القومى مجانا بعدد 30، تقديم خدمات التموين أستلام أوراق المواطنين ومراجعتها لاستخراج بطاقات التموين بعدد70 حالة.

وأكد رئيس الحى،على الإهتمام بتنظيم القوافل السكانية الشاملة، لرفع كفاءة الظهير الريفى بالحى.