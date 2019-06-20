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صور.. ضبط دقيق مدعم بحوزة تاجر قبل بيعه فى السوق السوداء ببنى سويف

الخميس، 20 يونيو 2019 02:11 م
صور.. ضبط دقيق مدعم بحوزة تاجر قبل بيعه فى السوق السوداء ببنى سويف ضبط طن ونصف دقيق مدعم بحوزة تاجر قبل بيعه فى السوق السوداء
بنى سويف : هانى فتحى

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ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية،بمحافظة بنى سويف،بالإشتراك مع وحدة مباحث التموين،طن ونصف دقيق بلدى مدعم، قبل بيعه فى السوق السوداء. 
 
وتمكنت الحملة،التى قادها عصمت محمد حسن وكيل مديرية التموين،والمقدم دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين،والمقدم مصطفى أبو طالب رئيس مباحث ببا، وحمد دياب مدير الرقابة التموينية،من ضبط "و.ز" تاجر،ومقيم مدينة ببا، لحيازته طن ونصف دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز قبل بيعه فى السوق السوداء. 
 
كما تم التحفظ على المتهم والمضبوطات،وإخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
ضبط طن ونصف دقيق مدعم بحوزة تاجر قبل بيعه فى السوق السوداء (1)
ضبط طن ونصف دقيق مدعم بحوزة تاجر قبل بيعه فى السوق السوداء

ضبط طن ونصف دقيق مدعم بحوزة تاجر قبل بيعه فى السوق السوداء (2)
ضبط طن ونصف دقيق مدعم بحوزة تاجر قبل بيعه فى السوق السوداء 

ضبط طن ونصف دقيق مدعم بحوزة تاجر قبل بيعه فى السوق السوداء (3)
ضبط طن ونصف دقيق مدعم بحوزة تاجر قبل بيعه فى السوق السوداء

 


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