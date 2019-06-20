سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 يونيو 2019 08:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. صحة بنى سويف : ضبط مركز تجميل و14 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص

الخميس، 20 يونيو 2019 07:33 م
صور.. صحة بنى سويف : ضبط مركز تجميل و14 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص جانب من المضبوطات فى الحملة الصحية
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف مركزا للتجميل يعمل  بدون ترخيص جنوب المحافظة، فضلا عن إغلاق 14 منشأة خاصة لمخالفتها القانون والاشتراطات الصحية، وذلك فى حملة اليوم الخميس، تنفيذا لتعليمات المحافظ  المستشار هانى عبد الجابر وباشراف من الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحه و الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطبى العلاجي بالمديرية .

وشارك فى الحمله كل من الدكتور بسام رونز ، مدير العلاج الحر ،والعقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين و الدكتور أحمد عبد العظيم ،  وتم المرور على 23 منشأة طبية خاصة  فى مدينة ببا جنوب المحافظة، و جزيرة أبو صالح " مركز ناصر" ، و قري العلالمه و بياض العرب والحمرايا "مركز بنى سويف" وأسفرت عن ضبط مركز للتجميل و العلاج الطبيعي و الليزر غير مرخص و به كميه كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، بالإضافة إلى غلق 9 عيادات ومركزين للعلاج الطبيعي و 3 معامل تحاليل لعملهم بدون ترخيص و مخالفه الاشتراطات ، وتحفظت الحملة على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابه العامه لمباشرة التحقيق .

 

IMG-20190620-WA0028

 

اغلاق منشأة بالشمع الأحمر
اغلاق منشأة بالشمع الأحمر

 

اغلاق منشأة تعمل بدون ترخيص
اغلاق منشأة تعمل بدون ترخيص

 

اغلاق منشاة مخالفة للقانون
اغلاق منشاة مخالفة للقانون

 

 

مخالفات للشروط الصحيه داخل منشأه خاصة
مخالفات للشروط الصحيه داخل منشأه خاصة

 


صحه بنى سويف

العلاج الحر

غلق منشات خاصه

العمل بدون ترخيص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

شاهد.. مو صلاح يستعد بحذاء خاص لقيادة هجوم الفراعنة فى أمم أفريقيا

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

قبل 24 ساعة من انطلاق أمم أفريقيا.. انتشار شرطي بمحيط الملاعب (فيديو)

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

بشار الأسد يبحث مع المبعوث الروسى لدمشق تطورات الأوضاع

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

من الاستاد لقاعة فى فندق.. مدرس فلسفة يثير الجدل على السوشيال ميديا "فيديو"

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

فيديو وصور ..أنصار أردوغان يعتدون بوحشية على معارض من مؤيدى إمام أوغلو

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

لماذا بكت بيلا ثورن من الممثلة الأمريكية ووبى جولدبرج؟ ( فيديو)

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر إلى مصر للمشاركة بأمم أفريقيا.. اعرف السبب

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حفل افتتاح بطولة امم افريقيا مصر 2019

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

أسرار وحكايات ألقاب منتخبات امم افريقيا 2019.. الفراعنة أصحاب الحضارة الأعرق فى التاريخ.. العدوانية والسرعة تمنحان الكونغو لقب "الفهود".. كوت ديفوار تشارك غينيا لقب "الأفيال".. وجاموس "باريا" والسناجب الأغرب

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

الاتصالات: الانتهاء من التجهيزات التكنولوجية لانطلاق فعاليات أمم أفريقيا

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد.. وشرح وافٍ لأهم أجزاء المقرر

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى بطولة امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة