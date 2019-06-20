صور.. صحة بنى سويف : ضبط مركز تجميل و14 منشأة طبية تعمل بدون ترخيص

بنى سويف أيمن لطفى

ضبطت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببنى سويف مركزا للتجميل يعمل بدون ترخيص جنوب المحافظة، فضلا عن إغلاق 14 منشأة خاصة لمخالفتها القانون والاشتراطات الصحية، وذلك فى حملة اليوم الخميس، تنفيذا لتعليمات المحافظ المستشار هانى عبد الجابر وباشراف من الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحه و الدكتور أحمد بغدادي مدير إدارة الطبى العلاجي بالمديرية .

وشارك فى الحمله كل من الدكتور بسام رونز ، مدير العلاج الحر ،والعقيد دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين و الدكتور أحمد عبد العظيم ، وتم المرور على 23 منشأة طبية خاصة فى مدينة ببا جنوب المحافظة، و جزيرة أبو صالح " مركز ناصر" ، و قري العلالمه و بياض العرب والحمرايا "مركز بنى سويف" وأسفرت عن ضبط مركز للتجميل و العلاج الطبيعي و الليزر غير مرخص و به كميه كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، بالإضافة إلى غلق 9 عيادات ومركزين للعلاج الطبيعي و 3 معامل تحاليل لعملهم بدون ترخيص و مخالفه الاشتراطات ، وتحفظت الحملة على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابه العامه لمباشرة التحقيق .



اغلاق منشأة بالشمع الأحمر



اغلاق منشأة تعمل بدون ترخيص



اغلاق منشاة مخالفة للقانون