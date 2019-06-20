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صور.. رئيس وفد تنزانيا: سعداء بالمشاركة فى البطولة الأفريقية بمصر

الخميس، 20 يونيو 2019 11:56 م
صور.. رئيس وفد تنزانيا: سعداء بالمشاركة فى البطولة الأفريقية بمصر جانب من زيارة وفد الجمعية الوطنية التنزانية للأسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، اليوم، بالديوان العام، وفد الجمعية الوطنية التنزانية برئاسة جوب ندوجاى رئيس الجمعية وذلك فى إطار زيارة الوفد لمصر فى الفترة من 19 - 24 يونيو الجاري، تدعيما للعلاقات المصرية التنزانية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين على كافة الأصعدة.

من جانبه؛ قدم جوب ندوجاى ، رئيس الوفد الشكر إلى نائب المحافظ على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرصه على زيارة محافظة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر لما لها من مكانة تاريخية وحضارية وثقافية، ووجه الشكر إلى الحكومة المصرية والشعب المصرى على المشروعات التى تقام فى تنزانيا من الجانب المصري. كما أعرب عن سعادته بمشاركة منتخب تنزانيا بعد غياب 40 عاما فى بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضفيها مصر.

وخلال اللقاء؛ نقل نائب المحافظ تحية الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية للوفد وترحيبه الكبير به على أرض الإسكندرية ورغبته فى تدعيم وتقوية العلاقات بين الجانبين، كما أعرب نائب المحافظ عن سعادته باهتمام الوفد التنزانى بالحضارة المصرية، موضحا أن العلاقات المصرية التنزانية ممتدة عبر التاريخ ويتضح ذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين المسئولين من كلا الجانبين.

وأوضح جمال ، أن الإسكندرية مدينة الثقافة والحضارة فهى تضم العديد من المعالم التاريخية مثل مكتبة الإسكندرية منارة العلم، وأستاد الإسكندرية الدولى الذى يستضيف بعض مبارايات كأس الأمم الإفريقية 2019 وتضم العديد من المزارات السياحية التاريخية مثل قلعة قايتباى والمسرح الروماني، بالإضافة إلى العديد من المتاحف مثل المتحف القومى ومتحف المجوهرات وغيرها من الأماكن التاريخية والأثرية.

 رافق الوفد؛ السفير عيسى نصور ، سفير تنزانيا لدى جمهورية مصر العربية، و إليزابيث رويتونجا، من وزارة الخارجية التنزانية، و عباس منجوالى جمعة قنصل السفارة، و على محمد موينى الوزير المفوض لسفارة تنزانيا.

وحضر الاستقبال؛ اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام بالمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، والدكتور وليد عبد العظيم، مستشار المحافظ لشئون البيئة.

 

وفد الجمعية الوطنية التنزانية (1)

 

 

وفد الجمعية الوطنية التنزانية (3)
 

 

وفد الجمعية الوطنية التنزانية (4)
 

 

وفد الجمعية الوطنية التنزانية (5)
 

 

وفد الجمعية الوطنية التنزانية (6)
 

 


الاسكندرية

وفد تنزانيا

كأس الامم الافريقية

نائب محافظ الاسكندرية

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