صور.. رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السنوي الـ 19 لـ"طب الأطفال"

الغربية محمد طارق

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي الـ19 لقسم طب الأطفال بجامعة طنطا، والذي يستمر على مدار يومين، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والدكتور عمرو زعير وكيل كلية الطب للدراسات العليا.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، أن المؤتمر فرصة متميزة لشباب الأطباء والباحثين من الهيئة المعاونة للمشاركة في فعاليات المؤتمر ورصد الجديد في مجال طب الاطفال.

وشارك في افتتاح المؤتمر، الدكتور صلاح شهيب وكوكبة من علماء وأساتذة طب الأطفال بجامعة طنطا وكافة الجامعات المصرية .



















