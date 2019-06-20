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صور.. رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السنوي الـ 19 لـ"طب الأطفال"

الخميس، 20 يونيو 2019 08:44 م
صور.. رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السنوي الـ 19 لـ"طب الأطفال" المؤتمر السنوى لطب الأطفال
الغربية محمد طارق

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افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم، فعاليات المؤتمر السنوي الـ19 لقسم طب الأطفال بجامعة طنطا، والذي يستمر على مدار يومين، بحضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والدكتور عمرو زعير وكيل كلية الطب للدراسات العليا.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، أن المؤتمر فرصة متميزة لشباب الأطباء والباحثين من الهيئة المعاونة للمشاركة في  فعاليات المؤتمر ورصد الجديد في مجال طب الاطفال.

وشارك في افتتاح المؤتمر، الدكتور صلاح شهيب وكوكبة من علماء وأساتذة طب الأطفال بجامعة طنطا وكافة الجامعات المصرية .

رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر السنوي لطب الاطفال
 

 

المؤتمر السنوي لطب الأطفال.
 
 
 
المؤتمر السنوي لطب الأطفال
 

 

جانب من الحضور
 

 

جانب من المؤتمر
 

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

مؤتمر طب الأطفال

المؤتمر السنوي لطب الأطفال

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