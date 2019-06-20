صور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد التشغيل التجريبى لوحدة زراعة النخاع

الدقهلية:شريف الديب - سارة الباز

تفقد الدكتور أشرف عبدالباسط،رئيس جامعة المنصورة،اليوم التجهيزات النهائية لوحدة زراعة النخاع بمركز الأورام تمهيدا لافتتاحها وبداية تشغيلها نهاية شهر يونيو الجارى،حيث يتم تنفيذ المراحل النهائية لتجهيز أحدث 8 كبسولات مغلقة لزراعة النخاع بتكلفة إجمالية حوالى 45 مليون جنيه.

وأشار الدكتور محمد حجازى،مدير مركز الأورام إلى أن وحدة زرع النخاع جاهزة للعمل مع الافتتاح نهاية شهر يونيو،وتم تجهيز أحدث 8 كبسولات مغلقة لزراعة النخاع للأطفال والكبار بحسب الجدول الزمني لتجهيز الوحدة وأن فريق الخبراء الألمان التابعين للشركة المنفذة قاموا بإجراء اختبارات للأجهزة والوصلات والانتهاء من التجهيزات ليتم التشغيل التجريبي نهاية شهر يونيو.

وأضاف الدكتور سامح شمعة،رئيس لجنة زرع النخاع أن فرق العمل بالوحدة جاهزة للعمل بعد تنفيذ خطة التدريب لكوادر من مختلف التخصصات من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين للوصول لأعلى معدل نجاح لهذه العمليات.

وأشاد عبد الباسط بتجهيزات الوحدة والاستعدادات التى تمت لبدء التشغيل التجريبى مشيرا إلى أن الوحدة تعد نقلة طبية وأمل كبير لعلاج العديد من الأمراض التى يصعب علاجها.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتورة نسرين صلاح القائم بعمل عميد كلية الطب،والدكتور محمد حجازي مدير مركز الأورام،والدكتور سامح شمعة، رئيس لجنة زرع النخاع، والدكتور أحمد منصور،أستاذ طب الأطفال ورئيس الفريق، وأسامة موسى، أمين عام الجامعة، وممثلون من شركة اسبكترا الألمانية لتجهيز الوحدة.