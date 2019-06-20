صور.. حملات لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

واصل مسئولى محافظة الأقصر، اليوم الخميس، حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى مدن وقرى ونجوع المحافظة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى مدن ومراكز محافظة الأقصر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة للاستفادة منها.

وفى هذا الصدد، نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، برئاسة اللواء محمد صحصاح رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى الروافعة والبغدادى، وأسفرت جهود تلك الحملات عن تنفيذ 14 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية على مساحة 2 فدان، وشملت التعديات أسوار بالطوب الأبيض ومبان.

وشارك فى الحملة، أشرف محسوب سكرتير عام مركز البياضية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ومركز شرطة البياضية، ومسئولى إدارات الزراعة، ومياه الشرب والكهرباء.